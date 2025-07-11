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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Вино из смородины: как приготовить вкусный напиток без консервантов

Смородина — ягода, сочетающая в себе полезность и доступность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Смородина

Смородина / © Pixabay

Черная смородина — одна из самых уникальных ягод, сочетающая в себе вкус и полезные вещества. Если вы собрали обильный урожай — можно приготовить дома вино.

Что нужно для приготовления напитка

Взять большой стеклянный сосуд, бутыль (не менее 10 литров) и резиновые перчатки.

Перебрать ягоды, промыть. Далее отобранные плоды измельчаем блендером или простой мясорубкой.

К ягодной массе добавить сахар.

Обычную резиновую перчатку надеваем на горлышко бутылки и плотно завязываем резинкой. Емкость следует оставить в темном месте, где не будет солнечных лучей.

Когда перчатка надувается от воздуха (оно выделяется во время брожения вина), сделайте небольшой прокол в одном месте. Но чтобы не повредить перчатку, в таком случае вино просто испортится.

Настаиваться на вине необходимо около 4 месяцев. Важно, чтобы в помещении температура была не больше и не менее 22 — 24 градусов.

Уже через 4 месяца попробуйте ваше вино и в случае готовности смело разливайте по стеклянным бутылкам.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный творожный десерт с ягодами. Больше об этом читайте в новости.

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