Вино из смородины: как приготовить вкусный напиток без консервантов

Смородина / © Pixabay

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Черная смородина — одна из самых уникальных ягод, сочетающая в себе вкус и полезные вещества. Если вы собрали обильный урожай — можно приготовить дома вино.

Что нужно для приготовления напитка

Взять большой стеклянный сосуд, бутыль (не менее 10 литров) и резиновые перчатки.

Перебрать ягоды, промыть. Далее отобранные плоды измельчаем блендером или простой мясорубкой.

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К ягодной массе добавить сахар.

Обычную резиновую перчатку надеваем на горлышко бутылки и плотно завязываем резинкой. Емкость следует оставить в темном месте, где не будет солнечных лучей.

Когда перчатка надувается от воздуха (оно выделяется во время брожения вина), сделайте небольшой прокол в одном месте. Но чтобы не повредить перчатку, в таком случае вино просто испортится.

Настаиваться на вине необходимо около 4 месяцев. Важно, чтобы в помещении температура была не больше и не менее 22 — 24 градусов.

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Уже через 4 месяца попробуйте ваше вино и в случае готовности смело разливайте по стеклянным бутылкам.

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