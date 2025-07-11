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Вино из смородины: как приготовить вкусный напиток без консервантов
Смородина — ягода, сочетающая в себе полезность и доступность.
Черная смородина — одна из самых уникальных ягод, сочетающая в себе вкус и полезные вещества. Если вы собрали обильный урожай — можно приготовить дома вино.
Что нужно для приготовления напитка
Взять большой стеклянный сосуд, бутыль (не менее 10 литров) и резиновые перчатки.
Перебрать ягоды, промыть. Далее отобранные плоды измельчаем блендером или простой мясорубкой.
К ягодной массе добавить сахар.
Обычную резиновую перчатку надеваем на горлышко бутылки и плотно завязываем резинкой. Емкость следует оставить в темном месте, где не будет солнечных лучей.
Когда перчатка надувается от воздуха (оно выделяется во время брожения вина), сделайте небольшой прокол в одном месте. Но чтобы не повредить перчатку, в таком случае вино просто испортится.
Настаиваться на вине необходимо около 4 месяцев. Важно, чтобы в помещении температура была не больше и не менее 22 — 24 градусов.
Уже через 4 месяца попробуйте ваше вино и в случае готовности смело разливайте по стеклянным бутылкам.
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