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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Вино зі смородини: як приготувати смачний напій без консервантів

Смородина — ягода, яка поєднує в собі корисність та доступність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смородина

Смородина / © Pixabay

Чорна смородина — одна з найунікальніших ягід, яка поєднує в собі смак та корисні речовини. Якщо ви зібрали щедрий урожай — можна приготувати вдома вино.

Що потрібно для приготування напою

Взяти велику скляну посудину, бутель (не менше 10 літрів) і гумові рукавички.

Перебрати ягоди, промити. Далі відібрані плоди подрібнюємо блендером або простою м’ясорубкою. Отриману масу засипаємо в бутель, в якому і буде настоюватися вино.

До ягідної маси додаємо цукор. Вливаємо воду і ретельно перемішуємо.

Звичайну гумову рукавичку надягаємо на горлечко пляшки і щільно зав’язуємо резинкою. Ємність варто залишити в темному місці, де не буде сонячних променів.

Коли рукавичка надується від повітря (воно виділяється під час процесу бродіння вина), зробіть невеликий прокол в одному місці. Але щоб не пошкодити рукавичку, в такому випадку вино просто зіпсується.

Настоюватися вину необхідно близько 4 місяців. Важливо, щоб в приміщенні температура була не більше і не менше 22 — 24 градусів.

Вже за 4 місяці спробуйте ваше вино і в разі готовності сміливо розливайте по скляних пляшках.

Раніше ми писали, як приготувати смачний сирковий десерт з ягодами. Більше про це читайте у новині.

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