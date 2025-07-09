Швидкий рецепт сиркового десерту з ягодами без вершків

Ягідний десерт

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Хочете поласувати ніжним і освіжаючим десертом, який не зашкодить фігурі та готується буквально за лічені хвилини? Тоді пропонуємо рецепт сиркового десерту, це буде саме те, що вам потрібн. Десерт низькокалорійний, ідеально підходить для тих, хто стежить за харчуванням, і водночас самчний як у дитинстві.

Інгредієнти

Щоб приготувати цей десерт, вам знадобиться:

Кисломолочний сир — 400 г (будь-якої жирності)

Цукор — 130 г (або за вашим смаком)

Молоко — 300 г

Желатин — 10–15 г

Ваніль — за смаком

Свіжі ягоди або фрукти — 300 г (на ваш вибір: малина, смородина, полуниця, персики тощо)

Як приготувати десерт

Залийте желатин теплим молоком і залиште його набухати. Коли желатин стане м’яким, акуратно розтопіть його. Це можна зробити на плиті, нагріваючи на повільному вогні та постійно помішуючи, або ж у мікрохвильовій печі короткими «імпульсами», щоб уникнути закипання. У глибоку ємність викладіть кисломолочний сир, додайте цукор і ваніль. Влийте тепле молоко та розчинений желатин. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти до отримання однорідної, гладкої та кремової маси. Розділіть отриману сиркову масу на дві частини. До однієї додайте малину, до іншої — чорну смородину або інші улюблені ягоди. Кожну частину ще раз збийте блендером, щоб ягоди добре розподілилися. Розлийте десерт у креманки, чергуючи ягідні шари для гарного ефекту. Якщо немає креманок, можна просто викласти всю масу у прозорий посуд. Накрийте десерт харчовою плівкою і відправте в холодильник на кілька годин. Десерт має повністю застигнути.

Перед подачею прикрасьте десерт свіжими ягодами або листочками м’яти.

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Цей десерт — справжня знахідка для швидкого та корисного частування.