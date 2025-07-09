Зарплати українців зростають, а доходи падають: яка причина

Гроші / © Фото з відкритих джерел

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2025 року зарплати в Україні зросли більш ніж на 20% у річному вимірі, однак реальна купівельна спроможність громадян почала знижуватись.

Про це свідчить липневий макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.

Попри стрімке зростання номінальних зарплат, обумовлене гострим кадровим дефіцитом, темпи зростання реальних доходів українців сповільнюються. У першому кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% у річному вимірі, проте в другому кварталі динаміка уповільнилася.

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Нацбанк зафіксував зниження реальних доходів пенсіонерів, яке розпочалося ще у другій половині 2024 року. Причина — прискорення інфляції, що знецінює фіксовані виплати. Через відсутність актуальних даних Держстату НБУ використовував непрямі показники: середній розмір пенсії, розрахункові зарплати для пенсійних нарахувань, обсяги ЄСВ і ПДФО.

Ще одним сигналом уповільнення економіки стало різке зростання кількості резюме. У червні 2025 року цей показник зріс на 33% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій — лише на 6%. Це свідчить про збільшення конкуренції серед шукачів роботи та погіршення балансу між попитом і пропозицією праці.

Найбільше резюме зафіксовано в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях — зростання на 82% рік до року. Водночас у цих сферах не спостерігається відповідного збільшення вакансій. Найбільший приріст робочих місць фіксується у сфері оборони та безпеки — плюс 61% порівняно з минулим роком.

За даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, кадровий дефіцит залишається головним обмеженням для бізнесу. Утім, ситуація дещо покращилась: індекс трудових труднощів знизився з 51% у четвертому кварталі 2024 року до 47% у перші п’ять місяців 2025 року.

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Попри зростання зарплат, українці відчувають погіршення економічної ситуації через інфляцію та нестабільність на ринку праці. Показники НБУ вказують на системні ризики, які потребують уваги уряду та бізнесу.

Нагадаємо, за результатами червня інфляція знову перейшла до сповільнення після пікового зростання, зафіксованого в травні.

Найбільше здорожчали продукти тваринного походження — зокрема м’ясо, молоко та яйця, а також деякі овочі й фрукти. На зростання цін у цих категоріях вплинули підвищені витрати на виробництво, скорочення поголів’я худоби та несприятливі погодні умови.

Базовий рівень інфляції знизився до 12,3%. За оцінками НБУ, цьому сприяли раніше запроваджене підвищення облікової ставки та стабільна ситуація з енергопостачанням, що загалом зменшило тиск на ціни.

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Адміністративно регульовані ціни, зокрема на алкоголь, тютюнові вироби та житлово-комунальні послуги, у травні зросли на 19,8% у річному вимірі. Причинами стали податкові зміни для тютюнової та алкогольної продукції, а також зростання витрат виробників.