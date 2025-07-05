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Оренда житла в Україні: як захистити себе та не втратити гроші
На ринку оренди житла активізувалися шахраї. Як уберегтися від афери та не втратити гроші — пояснює експерт.
Оренда житла — це не лише зручність, а й потенційний ризик. Шахраї на ринку нерухомості активізуються особливо під час сезонних хвиль переїздів.
Як не втратити гроші й нерви — розповів експерт з нерухомості Роман Славутський.
Однією з найбільш поширених схем афер є оренда квартири на короткий термін шахраєм, який потім показує її десяткам охочих під виглядом «агента». Разом із напарником, який видає себе за «власника», вони збирають передоплати та зникають.
Сигнали небезпеки: занижена ціна, поспіх, відмова від договору та вимога передоплати без перегляду квартири. Це типові ознаки шахрайства.
Що перевіряти в першу чергу
Попросіть у орендодавця документи, які підтверджують право власності: договір купівлі-продажу, витяг з реєстру, інші документи. Перевірте збіг даних з паспортом. Якщо діє посередник — обов’язкова нотаріальна довіреність із правом укладення угоди.
Зберігайте копії документів, адже це може стати єдиним доказом у випадку конфлікту.
Дізнайтеся, хто зареєстрований у квартирі, чи є серед них неповнолітні, та чи є це єдиним житлом власника. Це важливо у випадку дострокового розірвання договору або судових суперечок.
При пошуку житла через інтернет звертайте увагу на репутацію орендодавця, відгуки та використовуйте тільки перевірені платформи.
У договорі мають бути чітко прописані всі умови: орендна плата, термін оренди, комунальні платежі, прописка, стан квартири. Якщо договір підписує не власник — обов’язково має бути нотаріальне доручення.
Пам’ятайте: не переказуйте кошти до перегляду квартири та підписання договору. Житло — серйозне зобов’язання, яке потребує уваги до кожної деталі.
Нагадаємо, в Україні запустили пілотний проєкт із формування муніципального житлового фонду для оренди.
У першу чергу на отримання квартир зможуть розраховувати ветерани, родини загиблих військових, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також працівники освіти, медицини та комунальної сфери.
Житло буде повністю придатне для проживання: з необхідними меблями, технікою та площею орієнтовно 40 м² на двох осіб.