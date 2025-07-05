Оренда житла в Україні: як захистити себе та не втратити гроші

Оренда житла / © ТСН.ua

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Оренда житла — це не лише зручність, а й потенційний ризик. Шахраї на ринку нерухомості активізуються особливо під час сезонних хвиль переїздів.

Як не втратити гроші й нерви — розповів експерт з нерухомості Роман Славутський.

Однією з найбільш поширених схем афер є оренда квартири на короткий термін шахраєм, який потім показує її десяткам охочих під виглядом «агента». Разом із напарником, який видає себе за «власника», вони збирають передоплати та зникають.

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Сигнали небезпеки: занижена ціна, поспіх, відмова від договору та вимога передоплати без перегляду квартири. Це типові ознаки шахрайства.

Що перевіряти в першу чергу

Попросіть у орендодавця документи, які підтверджують право власності: договір купівлі-продажу, витяг з реєстру, інші документи. Перевірте збіг даних з паспортом. Якщо діє посередник — обов’язкова нотаріальна довіреність із правом укладення угоди.

Зберігайте копії документів, адже це може стати єдиним доказом у випадку конфлікту.

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Дізнайтеся, хто зареєстрований у квартирі, чи є серед них неповнолітні, та чи є це єдиним житлом власника. Це важливо у випадку дострокового розірвання договору або судових суперечок.

При пошуку житла через інтернет звертайте увагу на репутацію орендодавця, відгуки та використовуйте тільки перевірені платформи.

У договорі мають бути чітко прописані всі умови: орендна плата, термін оренди, комунальні платежі, прописка, стан квартири. Якщо договір підписує не власник — обов’язково має бути нотаріальне доручення.

Пам’ятайте: не переказуйте кошти до перегляду квартири та підписання договору. Житло — серйозне зобов’язання, яке потребує уваги до кожної деталі.

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Нагадаємо, в Україні запустили пілотний проєкт із формування муніципального житлового фонду для оренди.

У першу чергу на отримання квартир зможуть розраховувати ветерани, родини загиблих військових, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також працівники освіти, медицини та комунальної сфери.

Житло буде повністю придатне для проживання: з необхідними меблями, технікою та площею орієнтовно 40 м² на двох осіб.