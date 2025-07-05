Батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу

Батько роками ховав дітей від зовнішнього світу / © Bild

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Батько двох дітей, побоюючись коронавірусу, роками тримав їх у лісовій хатині.

Про це пише BILD_Russian.

В Італії стали відомі подробиці, що нагадує скоріше сюжет фільму. Двох хлопчиків — 9 та 6 років — знайшли у повному відриві від зовнішнього світу.

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За даними італійських ЗМІ, батько з Нідерландів ховав дітей у покинутому фермерському будинку в лісі неподалік Туріна через страх перед коронавірусом.

Діти не ходили до школи, не відвідували лікарів та навіть, як повідомляється, не вміли нормально розмовляти. На момент виявлення обидва були у підгузках. Зараз італійська влада вимагає забрати їх у батька і віддати до прийомної родини.

На думку слідчих, пише газета Corriere della Sera, батько «був одержимий коронавірусом і жив у страху, що діти можуть заразитися».

Сам батько, 46-річний Фредерік, свою провину заперечує. Він каже, що діти були щасливі, каталися на поні та на лижах, а навчання проходили англійською та італійською мовою.

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За словами чоловіка, він заробляє здаванням нерухомості у Німеччині та Нідерландах, а також творчістю.

Зважаючи на все, родина переїхала з Німеччини до Італії три роки тому, при цьому мати двох хлопчиків — уродженка Марокко — ніяк не коментує ситуацію.

Нагадаємо, в Україні з’явився новий штам коронавірусу.