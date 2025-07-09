ЗСУ тримають оборону на фронті

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Українські Сили оборони досягли певного просування на півночі Сумської області внаслідок серії успішних контратак. Зокрема, ЗСУ просунулися на північ та північний схід від Кіндратівки.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, згідно з даними українського військового експерта Костянтина Машовця, просування відбулося також у напрямку Костянтинівки та на схід від Олексіївки. Крім того, українські підрозділи увійшли до Новомиколаївки.

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Інформацію частково підтверджує й російський воєнкор, який 8 липня заявив, що ЗСУ зайшли до Кіндратівки з північного заходу, а до Олексіївки — з північного сходу. За його даними, українські сили взяли під контроль центр та північ Кіндратівки й перерізали ключову дорогу між Новомиколаївкою та Володимирівкою, ускладнивши росіянам логістику.

«Темпи наступу Росії на півночі Сумщини помітно знизилися ще наприкінці травня, а від середини червня ініціативу на окремих ділянках перехопила Україна. Зокрема, 14 червня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки — на південний схід від Кіндратівки», — нагадали експерти.

Нагадаємо, 26 червня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що «українські війська відбили літній наступ російських військ у прикордонному районі Сумської області та стабілізували лінію фронту».

Сирський уточнив, що наступальні операції українських військ у Глушковському районі Курської області змусили російське військове командування відвести сили, які в іншому випадку брали б участь у наступі в Сумській області, і що українські війська блокували близько 50 000 російських військовослужбовців на Курському та Північно-Слобожанському (північна Сумська та Харківська області) напрямках.

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Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Олексіївки (на північний схід від міста Суми). Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни.