"Я слідкую за цим": Трамп про наступ РФ на Сумщині

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «уважно спостерігає» за наступом росіян у Сумській області.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з пресою.

Журналіст сказав, що Росія розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових і запитав, як планує діяти Трамп.

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«Побачимо, що буде. Я уважно спостерігаю за цим», — відповів президент США.

Раніше у The Wall Street Journal написали, що Росія зосередила поблизу Сумщини 50 тисяч солдатів.

У ЗСУ своєю чергою запевнили, що наразі ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.