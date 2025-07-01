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"Я слідкую за цим": Трамп про наступ РФ на Сумщині
Трамп прокоментував інформацію, що РФ розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військ.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «уважно спостерігає» за наступом росіян у Сумській області.
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з пресою.
Журналіст сказав, що Росія розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових і запитав, як планує діяти Трамп.
«Побачимо, що буде. Я уважно спостерігаю за цим», — відповів президент США.
Раніше у The Wall Street Journal написали, що Росія зосередила поблизу Сумщини 50 тисяч солдатів.
У ЗСУ своєю чергою запевнили, що наразі ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.