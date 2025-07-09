ВСУ держат оборону на фронте

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Украинские Силы обороны достигли определенного продвижения на севере Сумской области в результате серии успешных контратак. В частности, ВСУ продвинулись к северу и северо-востоку от Кондратовки.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, согласно данным украинского военного эксперта Константина Машовца, продвижение состоялось также в направлении Константиновки и восточнее Алексеевки. Кроме того, украинские подразделения вошли в Новониколаевку.

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Информацию частично подтверждает и российский военкор, который 8 июля заявил, что ВСУ зашли в Кондратовку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока. По его данным, украинские силы взяли под контроль центр и север Кондратовки и перерезали ключевой путь между Новониколаевкой и Владимировкой, усложнив россиянам логистику.

Темпы наступления России на севере Сумщины заметно снизились еще в конце мая, а с середины июня инициативу на отдельных участках перехватила Украина. В частности, 14 июня президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки — юго-восточнее Кондратовки», — напомнили эксперты.

Напомним, 26 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что «украинские войска отразили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта».

Сырский уточнил, что наступательные операции украинских войск в Глушковском районе Курской области заставили российское военное командование отвести силы, которые в противном случае участвовали в наступлении в Сумской области, и что украинские войска блокировали около 50 000 российских военнослужащих на Курском и Северо-Слобожанском (северная Сумская и Харьковская области) направлениях.

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Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы). Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института изучения войны.