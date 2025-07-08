Какому знаку Зодиака повезет 9 июля

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 июля?

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого негативные качества могут проявиться даже у самого доброго и порядочного человека. Увеличивается риск столкновения с агрессивными и неадекватными людьми — нужно проявлять осторожность, общаясь с ними, в противном случае энергии у нас резко поубавится энергии — ею «подпитаются» токсичные люди. Важную работу на это время лучше не назначать — потраченные на нее время и силы пропадут зря.

Дева

Девы могут найти ответ на важный для себя вопрос, который беспокоит их уже довольно долгое время, но им не стоит и пытаться сделать это самостоятельно — сегодня, как говорится, один в поле не воин. Зато желающих помочь представителям знака советом будет предостаточно, главное не пренебрегать мнением людей, которые искренне хотят оказать посильное содействие. Тем более, что, прислушавшись к их подсказкам, удастся избежать серьезной ошибки.

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