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Как приготовить суфле из куриной печени
По вкусу куриное суфле напоминает паштет из печени, но оно более нежное и воздушное.
Это самое простое блюдо, которое можно приготовить из печени. Подайте холодным или горячим, с овощами, разрежьте на порции, либо с хлебцами или тостами.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливки 10%
- 100 мл
- мука пшеничная
- 120 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- растительное масло для смазывания формы
- 2 ст. л.
- кориандр молотый
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриную печень промойте, удалите пленки, жир и нарежьте на средние кусочки.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Остудите.
Яйца взбейте венчиком.
В чашу блендера выложите куриную печень, обжаренные овощи и измельчите до однородной массы, выложите в миску, затем добавьте яйца, сливки, муку, перец черный молотый, кориандр, соль и хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите массу и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Советы:
Вместо сливок можно использовать молоко.