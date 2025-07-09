ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить суфле из куриной печени

По вкусу куриное суфле напоминает паштет из печени, но оно более нежное и воздушное.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
133 ккал
Суфле из куриной печени

Суфле из куриной печени / © Credits

Это самое простое блюдо, которое можно приготовить из печени. Подайте холодным или горячим, с овощами, разрежьте на порции, либо с хлебцами или тостами.

Ингредиенты

куриная печень
500 г
яйца куриные
2 шт.
сливки 10%
100 мл
мука пшеничная
120 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
растительное масло для смазывания формы
2 ст. л.
кориандр молотый
1/3 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриную печень промойте, удалите пленки, жир и нарежьте на средние кусочки.

  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Остудите.

  3. Яйца взбейте венчиком.

  4. В чашу блендера выложите куриную печень, обжаренные овощи и измельчите до однородной массы, выложите в миску, затем добавьте яйца, сливки, муку, перец черный молотый, кориандр, соль и хорошо перемешайте.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите массу и разровняйте.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Советы:

  • Вместо сливок можно использовать молоко.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie