Зарплаты украицев растут, а доходы падают: какая причина

Деньги / © Фото из открытых источников

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В 2025 году зарплаты в Украине выросли более чем на 20% в годовом исчислении, однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться.

Об этом свидетельствует июльский макроэкономический и монетарный обзор Национального банка.

Несмотря на стремительный рост номинальных зарплат, обусловленный острым кадровым дефицитом, темпы роста реальных доходов украинцев замедляются. В первом квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом исчислении, однако во втором квартале динамика замедлилась.

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Нацбанк зафиксировал снижение реальных доходов пенсионеров, начавшееся еще во второй половине 2024 года. Причина — ускорение инфляции, что обесценивает фиксированные выплаты. Из-за отсутствия актуальных данных Госстата НБУ использовал косвенные показатели: средний размер пенсии, расчетные зарплаты для пенсионных начислений, объемы ЕСВ и НДФЛ.

Еще одним сигналом замедления экономики явился резкий рост количества резюме.

Больше резюме зафиксировано в розничной торговле и телекоммуникациях — рост на 82% год к году. В то же время, в этих сферах не наблюдается соответствующего увеличения вакансий. Наибольший рост рабочих мест фиксируется в сфере обороны и безопасности — плюс 61% по сравнению с прошлым годом.

По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций кадровый дефицит остается главным ограничением для бизнеса. Впрочем, ситуация несколько улучшилась: индекс трудовых затруднений снизился с 51% в четвертом квартале 2024 года до 47% в первые пять месяцев 2025 года.

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Несмотря на рост зарплат, украинцы ощущают ухудшение экономической ситуации из-за инфляции и нестабильности на рынке труда. Показатели НБУ указывают на системные риски, требующие внимания правительства и бизнеса.

Напомним, по результатам июня инфляция снова перешла к замедлению после пикового роста, зафиксированного в мае.

Больше всего подорожали продукты животного происхождения — в частности, мясо, молоко и яйца, а также некоторые овощи и фрукты.

Базовый уровень инфляции снизился до 12,3%. По оценкам НБУ, этому способствовали ранее введенное повышение учетной ставки и стабильная ситуация с энергоснабжением, что в целом снизило давление на цены.

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Административно регулируемые цены, в том числе алкоголь, табачные изделия и жилищно-коммунальные услуги, в мае выросли на 19,8% в годовом измерении. Причинами послужили налоговые изменения для табачной и алкогольной продукции, а также рост расходов производителей.