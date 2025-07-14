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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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СБУ сорвала теракты в двух городах: задержаны вражеские агенты

Предатели получили задание от россиян — подорвать волонтеров и судей. Теперь остальную жизнь они проведут в тюрьме.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
СБУ задержала предательниц

СБУ задержала предательниц / © twitter/СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Задержаны двое агентов РФ, которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.

Об этом сообщили в СБУ.

«Заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Фигуранты получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы подготовить покушения, агенты «разделились»: одна осталась в Полтаве, где начала шпионить за местами работы и проживания потенциальных «целей», другая выехала с аналогичной целью в Днепр.

По прибытии в областной центр Днепропетровщины одна из них получила от куратора координаты СВУ, которое было спрятано в багажнике скутера.

Затем фигурант припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи, которого оккупанты планировали подорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки.

/ © СБУ

© СБУ

«Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив „локации“ телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ», — уточнили в СБУ.

Установлено, что перед выполнением основных задач фигуранты выполнили тестовое — подожгли авто украинского воина.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через жену.

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