На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на однорічну дитину

Херсонська область

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У селі Правдине Білозерської громади Херсонської області росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Дитина загинула.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка», — відзначив посадовець.

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Він уточнив, що бригада «швидкої» надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

Нагадаємо, російська армія завдала авіаудару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області.

Внаслідок атаки загинув мирний житель 1987 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям.

«Мої співчуття рідним і близьким вбитого», — додав очільник області Прокудін.

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