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- Війна
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Чи здатна Росія атакувати 1000 дронів одночасно: експерт відповів
Незважаючи на зростання атак дронами, реальна загроза менша за апокаліптичні прогнози.
Російська Федерація справді нарощує кількість безпілотників у своїх атаках, однак заяви про можливість масованого залпу з 1000 або навіть 5000 дронів — перебільшення.
Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.
За його словами, ворог не здатен здійснювати такі удари щоденно — для цього потрібен час на накопичення дронів та ракет. Наразі простежується певна динаміка зростання кількості повітряних цілей, однак їх масштаб значно менший за апокаліптичні прогнози.
«Якісь апокаліптичні прогнози, котрі озвучувалися в інформаційному просторі, що буде тисяча і навіть 5 тисяч дронів за одну атаку, на сьогоднішній день не підтверджуються… Статистика така: динаміка до зростання є, але не така, яка б свідчила, що Росія буде спроможна задіювати тисячу дронів і більше», — зазначив експерт.
Мусієнко також зауважив, що росіяни застосовують дві тактики: концентровані удари по 1-2 містах або одночасні атаки кількох населених пунктів. Проте ресурсів для втілення сценарію з тисячею дронів у РФ наразі немає.
Водночас, за словами експерта, Україна активно розвиває систему ППО, зокрема створює підрозділи зенітних дронів та розширює можливості мобільних вогневих груп. Потреба в радіолокаційних системах залишається актуальною.
Мусієнко наголосив, що залучення добровольчих формувань громад має бути інтегрованим у систему Сил територіальної оборони ЗСУ, аби уникнути хаосу та, зокрема, випадків «дружнього вогню», які можуть виникати при неузгоджених діях у єдиному повітряному просторі.
Нагадаємо, у ніч проти 9 липня російські війська здійснили масовану атаку по кількох регіонах України. Внаслідок ударів постраждали Житомирська, Хмельницька та Волинська області.
На Житомирщині зафіксовано численні пошкодження — зокрема, зайнялися пожежі, постраждали виробничі приміщення столярного цеху та господарські споруди. Також у двох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило шибки.
У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Наймасштабніший обстріл зафіксовано у Волинській області. Основна частина дронів і ракет була спрямована на Луцьк. У повітряному просторі регіону зафіксовано близько 50 безпілотників і п’ять ракет.