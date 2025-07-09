На Хмельниччині було гучно / © Getty Images

Реклама

У Хмельницькій області під час нічної атаки, яку влаштувала Росія, загинула людина.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу „Shahed“. Тіло направлено на судово-медичну експертизу», — написав він.

Реклама

Нагадаємо, окупанти атакували Україну 728 дронами та 13 ракетами з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово, районів Енгельсу Саратовської області та повітряного простору Липецької області РФ.

Ворог запустив сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» та шість аеробалістичних ракет «Кинджал». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Основним напрямком удару була Волинь, місто Луцьк.

На Хмельниччині також було гучно — сили ППО збили дрон та ракету.