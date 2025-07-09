Масована атака на Україну: все, що відомо про наслідки ударів РФ

Атака на Україну / © ТСН.ua

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У середу, 9 липня, армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Фіксуються руйнування й постраждалих у низці областей. Рятувальники працюють на місцях обстрілів, ліквідовуючи наслідки.

Куди цілив ворог та де є наслідки після атаки РФ — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

РФ запустила «Шахеди»

Російські війська в ніч проти 9 липня випустили по Україні безпілотники типу Shahed. Ворожі БпЛА атакували нашу територію з півночі, сходу та півдня.

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Дрони фіксували у більшій частині регіонів України, переважна частина прямувала в бік західних областей.

«В повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття», — заявляли у Повітряних силах ЗС України.

© Володимир Зеленський

Наслідки на Київщині

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки безпілотниками поранення дістала жінка 1980 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

За попереднім діагнозом у постраждалої — закритий перелом грудної клітини. Їй надається вся необхідна медична допомога.

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Калашник додав, що ворог продовжує масовану атаку безпілотниками по мирних населених пунктах області.

«Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав очільник ОВА.

Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Пізніше уточнили, що через атаку на Київщині постраждали двоє осіб. Їм надана уся необхідна медична допомога.

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«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно», — зазначив Калашник.

За його даними, також постраждав чоловік, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

© Володимир Зеленський

Найпотужніше атака на Луцьк

Згодом у Луцьку пролунала серія вибухів під час атаки дронів та ракет. За даними міського голови Ігоря Поліщука, БпЛА атакували місто з різних сторін, по них працюють сили ППО.

«БПЛА на підльоті до міста. Ще БПЛА поруч з містом», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, повідомлялося про пуски ракет «Кинджал» в сторону міста.

Також влада повідомляла про нові групи БпЛА в сторону міста.

Пізніше російську атаку по Луцьку прокоментувала влада.

«Черговий не добрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та громаду дронами, ракетами», — сказав мер міста Ігор Поліщук.

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Він уточнив, що внаслідок російської атаки сталося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також здійнялась пожежа на території одного з підприємств.

«Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає», — наголосив Поліщук.

ОВА деталізувала, що загалом повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет.

Інформація про влучання уточнюється.

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Очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький поінформував, що зараз надзвичайники гасять пожежі на складах одного із підприємств Луцька та гаражного кооперативу.

Очільник області акцентував, що станом на зараз немає повідомлень про постраждалих чи загиблих.

© Володимир Зеленський

Атака на Хмельницьку область

Стало відомо, що російська армія вдарила по Хмельницькій області. Є пошкодження приватного будинку.

«За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району», — написав очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Повідомлень про постраждалих не надходило.

Згодом посадовець додав, що вночі сили протиповітряної оборони знешкодили одну крилату ракету та один безпілотник.

Масований обстріл Житомирщини

Також окупанти влаштували масовану атаку на Житомирську область. В регіоні спалахнули пожежі, пошкоджені столярний цех та багатоповерхівки.

Внаслідок удару були пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Окрім того, у двох багатоповерхових житлових будинках були пошкоджені скління вікон.

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Надзвичайники загасили одну з пожеж, що виникли через російські удари. Другу пожежу вдалося локалізувати, триває її ліквідація.

© Віталій Бунечко / Facebook

© Віталій Бунечко / Facebook

Під ударом була і Сумщина

Уночі Роменщину атакували два ворожі ударні дрони. У селі Недригайлів постраждали троє людей, один з них — у лікарні з опіками. Попередньо встановлено пошкодження:

12 приватних житлових будинків,

7 автомобілів (один згорів повністю),

будівля станції техобслуговування.

Без електропостачання залишаються понад 80 абонентів — енергетики вже працюють над відновленням.

На місці триває ліквідація наслідків атаки, фіксуються пошкодження, людям надається допомога.

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Чим гатив ворог

Під час атаки росіяни використали ударні безпілотники типу «Шахед», крилаті ракети Х-101, а також аеробалістичні ракети типу «Кинджал». За інформацією військових, під основний удар потрапили міста Луцьк, Тернопіль і Житомир.

Зокрема, на Житомирщині була атакована авіабаза в Озерному — за попередніми даними, туди прилетіли саме «Кинджали».

Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька.

По Луцьку загарбники завдали ударів одразу кількома типами озброєння: «Шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами».

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Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в результаті удару у Луцьку зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.

Інформації щодо жертв не надходило.

Подробиці щодо наслідків атаки наразі уточнюються.

© Getty Images

Новий рекорд армії РФ

Держава-агресорка нічною атакою встановила новий рекорд обстрілів. У ніч проти 9 липня РФ, за даними ПС ЗСУ, атакувала 741 засобом повітряного нападу:

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728 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово

7 крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області

«Основний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк. За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені», — додали у відомстві.

© Associated Press

Ігнат про наслідки від «Кинджалів» та атакований об’єкт на Волині

Під час нічної масованої атаки по Україні 9 липня Сили ППО уразили 303 російські цілі. Водночас, зафіксовані наслідки від ударів ракетами «Кинджал». А на Волині однією з цілей ударів став аеродром.

Він закликав громадян «зняти градус напруги» через цифру у 741 засіб повітряного нападу і наголосив: саме «Шахедів» летіло дещо понад 300. І велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною. Українські захисники неба уразили 303 ворожі засоби повітряного нападу.

«Це в нас сім крилатих ракет знищено, решта — знищено БпЛА типу „Шахед“. До локаційно втрачених в нас вже потрапляють, власне, дрони-імітатори, зазвичай, які противник випускає теж у великій кількості по території нашої держави», — поінформував речник Повітряних сил.

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За його словами, протиповітряна оборона цього разу впоралася непогано. Водночас є зафіксовані наслідки ударів «Кинджалами».

«Так, є певні наслідки від „Кинджалів“. Не всі далеко вони долетіли своїх цілей, але маємо певні наслідки. Тут треба це говорити. І по „Шахедах“ бачимо, власне, такі результати», — сказав Ігнат.

Як вже зазначалося, основний удар був зосереджений на Волинь. Це і аеродром, і окремі підприємства.

Ігнат зауважив, що ворог останнім часом спрямовував засоби ураження десь точково, і сьогодні таким епіцентром стала Волинь. Атаковані були і інші регіони, зокрема Житомирщина теж постраждала від цієї атаки.

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© Володимир Зеленський

Реакція Зеленського

За словами президента Зеленського, це найбільша повітряна атака за добу — 741 повітряна ціль.

«728 дронів різних типів, із них понад 300 — це „шахеди“, і 13 ракет — „кинджали“ та „іскандери“. Більшість цілей було збито», — наголосив глава держави.

Українська протиповітряна оборона застосувала дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи. В результаті вдалося знищити десятки ворожих цілей у різних регіонах. За словами президента, технологію перехоплення масштабують.

Під авіаційний та дроновий удар потрапили одразу 11 областей. Найбільших руйнувань зазнав Луцьк. Пошкодження зафіксовано також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

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Президент назвав масовану атаку демонстративною, адже вона сталася саме тоді, коли тривали переговори про можливе припинення вогню.

«Черговий доказ того, що потрібні санкції — болючі санкції проти російської нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима», — сказав Зеленський.

Він закликав до вторинних санкцій проти країн і компаній, які продовжують купувати російські енергоносії.

Раніше йшлося про те, що Росія нарощує виробництво дронів і ракет, готуючись до активної фази ударів по українській території влітку 2025 року. За оцінками західних ЗМІ, агресор вже найближчим часом зможе запускати до тисячі повітряних цілей за одну ніч. Втім, щоденні масовані атаки залишаються малоймовірними.

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Військовий експерт Роман Світан пояснює, що росіяни стикаються з обмеженнями, які не дозволяють їм регулярно повторювати масштабні комбіновані атаки — як технічними, так і оперативними.

«Десь раз на тиждень вони можуть створювати серйозну проблему, здебільшого пов’язану з випуском сотень дронів, частина з яких є обманками. Ймовірно, саме в такому режимі росіяни й продовжуватимуть», — пояснив Світан.