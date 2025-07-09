Удари Росії по ТЦК: яка мета Путіна і що може стати наступною мішенню

Путін завдає прицільних ударів по будівлях ТЦК та СП

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Росія здійснила серію повітряних атак на будівлі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у різних містах України. Агресор навіть не приховує, що цілеспрямовано б’є по цих об’єктах, цинічно заявляючи, що «допомагає мирним українцям».

ТСН.ua з’ясовував, які цілі переслідує РФ такими діями і що може стати черговою мішенню для повітряних ударів противника.

ТЦК та російська розвідка

На думку військового експерта Ігоря Романенка, розвідка РФ ретельно стежить за внутрішньою ситуацією в Україні, передусім за питаннями, пов’язаними із забезпеченням ведення бойових дій на фронті. А питання мобілізації в Україні напряму стосується противника.

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«Росіяни добре знають, що у нас на фронтах є неукомплектовані підрозділи та частини, в тому числі на лінії зіткнення. Там добре розуміють, що від темпів мобілізації залежить потенціал наших підрозділів і їх ефективність. Росіяни вирішили, що це наше слабке місце. Вони прагнуть поглибити мобілізаційну кризу, шляхом нанесення повітряних ударів по приміщеннях ТЦК, бо добре знають місця їх розташування. Тому і завдають ударів, причому роблять це вдень, щоб досягти якомога більше жертв серед відвідувачів та персоналу», — зазначає Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Загрози та протидія атакам РФ

Експерт каже, щоб уникнути можливих трагедій, нам доведеться змінювати місця дислокації ТЦК. Потрібно шукати для них нові приміщення, бо росіяни будуть продовжувати такі удари, щоб досягти максимального ефекту.

«У такій ситуації держава має допомогти ТЦК, бо питання мобілізації — це виключно державна функція, яка у нас була, на жаль, порушена ще від початку війни. У нас все зведено до дій Сухопутних військ, які не мають відповідних повноважень. Росіяни це добре знають. Окрім того, ворог сподівається, що у результаті атак будуть знищені документи щодо призову і це поглибить хаос у питаннях мобілізації», — зазначає Ігор Романенко.

Що хоче Путін від атак на ТЦК?

Експерт додає, що українська армія з кожним роком стає «старішою». Від початку війни середній вік військовослужбовців ЗСУ збільшився від 42 до 44 та більше років. І все це потребує кардинальних змін у процесах мобілізації.

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«Враховуючи всі ці фактори, росіяни хочуть ще більше впливати на мобілізацію в Україні, а якщо конкретно, то спробувати її зупинити. Путіну це потрібно, щоб продовжувати втілювати у життя його плани з захоплення нових територій України. Для цього вони вже третій рік продовжують свою наступальну операцію. А ми, на жаль, поки не можемо їх зупинити», — пояснює генерал-лейтенант.

Покарання за диверсії та саботаж

Росіяни навіть не приховують своїх планів і підтверджують нанесення повітряних ударів по будівлях, де знаходяться ТЦК та СП. Більш того, вони змінили риторику, кажучи, що таким чином «допомагають мирним українцям».

«Як на мене — це окремий фактор. На жаль, у нас є люди, які справді радіють повітряним ударам по ТЦК і пожежам у будівлях центрів комплектування. Росіянам вдається знаходити громадян, які погоджуються за гроші підривати чи підпалювати автомобілі українських військових, використовувати вибухівку для диверсій. Знаходити таких осіб росіянам вдається через нагнітання власної пропаганди на території нашої держави. А також через відсутність адекватного покарання в Україні за такі вчинки», — зазначає експерт.

Ігор Романенко підкреслює, що широкомасштабна війна триває вже четвертий рік, а ми не змінюємо законодавство щодо покарання за злочини в умовах війни. І вважає, що законодавство потрібно посилити до стану — війна.

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«Громадяни, які чинять такі дії мають сідати за ґрати, а їх дії повинен розглядати військовий трибунал чи швидкий суд. Такі люди мають обов’язково потрапляти на лінію зіткнення — захищати країну зі зброєю в руках або ж будувати фортифікаційні споруди. Але спокутувати свою провину саме на лінії фронту. Такий підхід забезпечить суттєві зміни. Бо справді, деякі громадяни відчувають безкарність за свої вчинки і радіють пожежам у приміщеннях ТЦК», — зауважує Ігор Романенко.

Що росіяни можуть атакувати після ТЦК?

Раніше РФ прицільно завдавала ракетних та дронових ударів по енергетичних об’єктах України, залізниці, портах, зараз переключилася на ТЦК.

На думку Ігоря Романенка, росіяни на цьому не зупиняться. У Путіна намагаються вплинути та погіршити процес мобілізації в Україні, щоб її рівень постійно був низьким і не покращувався. Також їх лякає те, що наша оборонна промисловість поступово набирає обертів. Тому після атак на ТЦК, цілком можливо, що вони посилюватимуть удари по нашій оборонній промисловості.

«Вони вже це роблять. Я не буду вдаватися у деталі, але запевняю, що РФ використовує усі ресурси та види своєї розвідки для того щоб з’ясовувати де знаходяться підприємства, які займаються масштабуванням дуже потрібних нам розробок сучасного озброєння та техніки. І б’ють саме по цих об’єктах, удари дуже інтенсивні. Про це, на мій погляд, потрібно говорити. Для ворога дуже важливо, щоб ми не просунулися вперед у питаннях завершення балістичного оперативно-тактичного ракетного комплексу, щоб не масштабували далекобійний „Нептун“, тому і намагаються знищити ці типи озброєння, які є технологічними і найбільш ефективними. Нам потрібно підвищувати систему захисту цих об’єктів», — запевняє Ігор Романенко.

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Відомо, як росіяни б’ють по наших аеродромах — шукають там F-16, Mirage і не тільки. Для цього вони використовують увесь потужний арсенал — балістику та крилаті ракети.

Атаками на ТЦК вони намагаються максимально понизити укомплектування українського війська, а ударами по військово-промислових підприємствах, зупинити масштабування сучасних видів українського озброєння, каже експерт.

Що з російськими військкоматами?

Деякі експерти вказують, що ситуація з мобілізацією у Росії не краща, тому виступають за дзеркальні удари у відповідь по російських військкоматах.

Ігор Романенко вважає, що такі відповіді цілком можливі, але зауважує, що вони не є першочерговими для нас.

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«Звісно, можливі удари по російських військкоматах. До речі, у 2022-2023 роках була ситуація, коли у вікна та двері цих установ летіли „коктейлі Молотова“, які кидали самі ж громадяни Росії. Але гадаю, що тут має бути пріоритетність дій. На мій погляд, на поточний час — першочерговою має бути допомога нашим Сухопутним військам, бо вони у важкому стані — не мають необхідної кількості озброєння та техніки, але передусім мають гостру нестачу військовослужбовців для того, щоб ефективно протидіяти ворогу і зупинити його просування», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 16:18, 08.07.25 Кількість переглядів 14 Через удари ТЦК переходять на новий формат роботи