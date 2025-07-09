Обстріл України / © Володимир Зеленський

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Росія здійснила рекордну за весь час повномасштабної війни повітряну атаку на Україну. За добу ворог випустив 741 повітряну ціль, зокрема понад 300 дронів-камікадзе типу «Шахед» та ракети «Кинджал» і «Іскандер».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це найбільша повітряна атака за добу — 741 повітряна ціль. 728 дронів різних типів, із них понад 300 — це „шахеди“, і 13 ракет — „кинджали“ та „іскандери“. Більшість цілей було збито», — наголосив глава держави.

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Обстріл України / © Володимир Зеленський

Українська протиповітряна оборона застосувала дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи. В результаті вдалося знищити десятки ворожих цілей у різних регіонах. За словами президента, технологію перехоплення масштабують.

Під авіаційний та дроновий удар потрапили одразу 11 областей. Найбільших руйнувань зазнав Луцьк. Пошкодження зафіксовано також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Обстріл України / © Володимир Зеленський

Президент назвав масовану атаку демонстративною, адже вона сталася саме тоді, коли тривали переговори про можливе припинення вогню.

Обстріл України / © Володимир Зеленський

«Черговий доказ того, що потрібні санкції — болючі санкції проти російської нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима», — сказав Зеленський.

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Обстріл України / © Володимир Зеленський

Він закликав до вторинних санкцій проти країн і компаній, які продовжують купувати російські енергоносії.

Обстріл України / © Володимир Зеленський

«Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти», — додав глава держави.

Обстріл України / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня російські війська здійснили масовану атаку по кількох регіонах України. Внаслідок ударів постраждали Житомирська, Хмельницька та Волинська області.

На Житомирщині зафіксовано численні пошкодження — зокрема, зайнялися пожежі, постраждали виробничі приміщення столярного цеху та господарські споруди. Також у двох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

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У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наймасштабніший обстріл зафіксовано у Волинській області. Основна частина дронів і ракет була спрямована на Луцьк. У повітряному просторі регіону зафіксовано близько 50 безпілотників і п’ять ракет.