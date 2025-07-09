Удары России по ТЦК: какая цель Путина и что может стать следующей мишенью

Путин наносит прицельные удары по зданиям ТЦК и СП

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Россия осуществила серию воздушных атак на здания Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в разных городах Украины. Агрессор даже не скрывает, что целенаправленно бьет по этим объектам, цинично заявляя, что «помогает мирным украинцам».

ТСН.ua выяснял, какие цели преследует РФ такими действиями и что может стать очередной мишенью для воздушных ударов противника.

ТЦК и российская разведка

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, разведка РФ тщательно следит за внутренней ситуацией в Украине, прежде всего, по вопросам, связанным с обеспечением ведения боевых действий на фронте. А вопрос мобилизации в Украине напрямую касается противника.

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«Россияне хорошо знают, что у нас на фронтах есть неукомплектованные подразделения и части, в том числе на линии столкновения. Там хорошо понимают, что от темпов мобилизации зависит потенциал наших подразделений и их эффективность. Россияне решили, что это наше слабое место. Они стремятся углубить мобилизационный кризис путем нанесения воздушных ударов по помещениям ТЦК, потому что хорошо знают места их расположения. Потому и наносят удары, причем делают это днем, чтобы достичь как можно больше жертв среди посетителей и персонала», — отмечает Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Угрозы и противодействие атакам РФ

Эксперт говорит, чтобы избежать возможных трагедий, нам придется менять места дислокации ТЦК. Нужно искать для них новые помещения, потому что россияне будут продолжать такие удары, чтобы добиться максимального эффекта.

«В такой ситуации государство должно помочь ТЦК, потому что вопрос мобилизации — это исключительно государственная функция, которая у нас была нарушена, к сожалению, еще с начала войны. У нас все сведено к действиям Сухопутных войск, не имеющих соответствующих полномочий. Россияне это хорошо знают. Кроме того, враг надеется, что в результате атак будут уничтожены документы по призыву и это усугубит хаос в вопросах мобилизации», — отмечает Игорь Романенко.

Что хочет Путин от атак на ТЦК?

Эксперт добавляет, что украинская армия с каждым годом становится «старее». С начала войны средний возраст военнослужащих ВСУ увеличился с 42 до 44 и более лет. И все это требует кардинальных изменений в процессах мобилизации.

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«Учитывая все эти факторы, россияне хотят еще больше влиять на мобилизацию в Украине, а если конкретно, попытаться ее остановить. Путину это нужно, чтобы продолжать претворять в жизнь его планы по захвату новых территорий Украины. Для этого они третий год продолжают свою наступательную операцию. А мы, к сожалению, пока не можем их остановить», — объясняет генерал-лейтенант.

Наказание за диверсию и саботаж

Россияне даже не скрывают свои планы и подтверждают нанесение воздушных ударов по зданиям, где находятся ТЦК и СП. Более того, они сменили риторику, говоря, что таким образом «помогают мирным украинцам».

«По-моему, это отдельный фактор. К сожалению, у нас есть люди, действительно радующиеся воздушным ударам по ТЦК и пожарам в зданиях центров комплектования. Россиянам удается находить граждан, которые соглашаются за деньги взрывать или поджигать автомобили украинских военных, использовать взрывчатку для диверсий. Находить таких лиц россиянам удается из-за нагнетания пропаганды на территории нашего государства. А также из-за отсутствия адекватного наказания в Украине за такие поступки», — отмечает эксперт.

Игорь Романенко подчеркивает, что широкомасштабная война продолжается уже четвертый год, а мы не меняем законодательство о наказании за преступления в условиях войны. И считает, что законодательство нужно усилить до состояния — война.

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«Граждане, которые совершают такие действия, должны садиться за решетку, а их действия должен рассматривать военный трибунал или скорый суд. Такие люди должны обязательно попадать на линию столкновения — защищать страну с оружием в руках или строить фортификационные сооружения. Но искупить свою вину как раз на линии фронта. Такой подход обеспечит существенные изменения. Действительно, некоторые граждане чувствуют безнаказанность за свои поступки и радуются пожарам в помещениях ТЦК», — отмечает Игорь Романенко.

Что россияне могут атаковать после ТЦК?

Ранее РФ прицельно наносила ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам Украины, железной дороге, портам, сейчас переключилась на ТЦК.

По мнению Игоря Романенко, россияне на этом не остановятся. У Путина пытаются повлиять и ухудшить процесс мобилизации в Украине, чтобы ее уровень постоянно был низким и не улучшался. Также их пугает то, что наша оборонная промышленность постепенно набирает обороты. Поэтому после атак на ТЦК вполне возможно, что они будут усиливать удары по нашей оборонной промышленности.

«Они уже это делают. Я не буду вдаваться в детали, но уверяю, что Россия использует все ресурсы и виды своей разведки для того, чтобы выяснять где находятся предприятия, занимающиеся масштабированием очень нужных нам разработок современного вооружения и техники. И бьют именно по этим объектам, удары очень интенсивные. Об этом, на мой взгляд, нужно говорить. Для Путина очень важно, чтобы мы не продвинулись вперед в вопросах завершения баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса, чтобы не масштабировали дальнобойный „Нептун“, поэтому и пытаются уничтожить эти типы вооружения, которые являются технологическими и наиболее эффективными. Нам нужно повышать систему защиты этих объектов», — уверяет Игорь Романенко.

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Известно, как россияне бьют по нашим аэродромам — ищут там F-16, Mirage и не только. Для этого они используют весь мощный арсенал — баллистику и крылатые ракеты.

Атаками на ТЦК они пытаются максимально снизить укомплектование украинской армии, а ударами по военно-промышленным предприятиям, остановить масштабирование современных видов украинского вооружения, говорит Романенко.

Что с российскими военкоматами?

Некоторые эксперты указывают, что ситуация с мобилизацией в России не лучше, поэтому выступают за зеркальные ответные удары по российским военкоматам.

Игорь Романенко считает, что такие ответы вполне возможны, но замечает, что они не являются первоочередными для нас.

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«Конечно, возможны удары по российским военкоматам. Кстати, в 2022-2023 годах была ситуация, когда в окна и двери этих учреждений летели коктейли Молотова, которые бросали сами же граждане России. Но я думаю, что здесь должна быть приоритетность действий. На мой взгляд, в настоящее время — первоочередной должна быть помощь нашим Сухопутным войскам, потому что они в тяжелом состоянии — не имеют необходимого количества вооружения и техники, но, прежде всего, есть острая нехватка военнослужащих для того, чтобы эффективно противодействовать врагу и остановить его продвижение», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 16:18, 08.07.25 Количество просмотров 12 Из-за ударов ТЦК переходят на новый формат работы