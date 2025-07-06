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- Украина
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Россия снова ударила по ТЦК: военные раскрыли замысел врага
Российские военные целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию.
Сегодня, 6 июля, российская армия выпустила ударные дроны по городу Кременчуг Полтавской области, попав в здание Кременчугского районного военкомата. Этими ударами по ТЦК враг пытается сорвать мобилизацию в Украине.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
«Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — отметил спикер.
Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше — в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минировок и попыток пронесения взрывных устройств.
«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, обращающихся в эти центры», — добавил он.
Напомним, сегодня около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области.
По предварительным данным, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет. На месте работают экстренные службы.
Это уже третий удар по ТЦК в Украине за неделю.
3 июля в Полтаве в результате попадания БпЛА утром в здания территориальных центров комплектования и жилой застройки погибли два человека, более 50 раненых.
Во время атаки погиб военный Стас Попович, явившийся в ТЦК, чтобы уладить свои дела. Неделю назад он уволился из рядов ВСУ.
30 июня россияне нанесли удар «Шахедом» рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.