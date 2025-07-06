Россия снова ударила по ТЦК: военные раскрыли замысел врага

Спасатели на месте атаки

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Сегодня, 6 июля, российская армия выпустила ударные дроны по городу Кременчуг Полтавской области, попав в здание Кременчугского районного военкомата. Этими ударами по ТЦК враг пытается сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

«Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — отметил спикер.

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Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше — в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минировок и попыток пронесения взрывных устройств.

«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, обращающихся в эти центры», — добавил он.

Напомним, сегодня около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области.

По предварительным данным, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет. На месте работают экстренные службы.

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Это уже третий удар по ТЦК в Украине за неделю.

3 июля в Полтаве в результате попадания БпЛА утром в здания территориальных центров комплектования и жилой застройки погибли два человека, более 50 раненых.

Во время атаки погиб военный Стас Попович, явившийся в ТЦК, чтобы уладить свои дела. Неделю назад он уволился из рядов ВСУ.

30 июня россияне нанесли удар «Шахедом» рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

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