Росія знову вдарила по ТЦК: військові розкрили задум ворога

Рятувальники на місці атаки

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Сьогодні, 6 липня, російська армія випустила ударні дрони по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного військкомату. Цими ударами по ТЦК ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

«Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії», — зазначив речник.

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Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше — у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

«З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри», — додав речник.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч

За попередніми даними, поранених і загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби.

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Це вже третій удар по ТЦК в Україні за тиждень.

3 липня у Полтаві внаслідок влучання БпЛА зранку в будівлі територіальних центрів комплектування та житлової забудови загинуло двоє людей, понад 50 поранених.

Під час атаки загинув військовий Стас Попович, який з’явився до ТЦК, щоб владнати свої справи. Менш як тиждень тому він звільнився з лав ЗСУ.

30 червня росіяни завдали удару шахедом поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

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