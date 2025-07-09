В Хмельницкой области было громко / © Getty Images

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В Хмельницкой области во время ночной атаки, которую устроила Россия, погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«В результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе. Погибший, 1960 года рождения, получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа „Shahed“. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — написал он.

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Напомним, оккупанты атаковали Украину 728 дронами и 13 ракетами по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, районов Энгельса Саратовской области и воздушного пространства Липецкой области РФ.

Враг запустил семь крылатых ракет Х-101/«Искандер-К» и шесть аэробалистических ракет «Кинжал». Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Основным направлением удара была Волынь, город Луцк.

В Хмельницкой области также было громко — силы ПВО сбили дрон и ракету.