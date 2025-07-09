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Запечені ребра: рецепт ароматного та соковитого мʼяса
Якщо ви шукаєте ідеальну м’ясну страву, яка вразить гостей та не вимагатиме години стояння біля плити, спробуйте ароматні запечені ребра, які готуються майже без зусиль, а результат — немов із ресторанної кухні: ніжне м’ясо, яке легко відходить від кістки, пряний аромат та апетитна скоринка.
Рецептом поділилася фудблогерка Ольга Рябенко і він уже встиг полюбитися її підписникам. Така страва — справжній must-have для домашніх вихідних, пікніків або романтичної вечері. А найголовніше — її легко приготувати навіть новачкам.
Інгредієнти
- Свинячі ребра
- 1,5 кг
- Гірчиця
- 2 ст.
- Гострий мексиканський соус
- 2 ст. л
- Мед
- 1 ст. л
- Сіль
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Приготування
Спочатку важливо зачистити ребра від зайвого жиру та плівки — це забезпечить ніжність і краще проникнення маринаду. Для зручності використовуйте паперовий рушник, щоб легко зняти плівку.
Змастіть ребра гірчицею з обох боків, рівномірно посоліть. Не потрібно занадто багато спецій — гірчиця вже додає аромату, а у соусі є достатньо прянощів.
Загорніть ребра спочатку у пергамент, потім у фольгу (двошаровий «конверт» збереже соки всередині). Помістіть у розігріту духовку до 180°C та запікайте 2 години. М’ясо стане ніжним і буквально буде «відставати» від кістки.
Поки м’ясо запікається, у мисці змішайте гострий мексиканський соус із медом. Такий соус має основу з натуральної томатної пасти, ароматний болгарський перець, нотки чилі та часнику, а також збалансовані італійські трави. Мед додає легку карамельну нотку та допомагає утворити апетитну скоринку.
Вийміть ребра з фольги, акуратно перекладіть на деко, щедро змастіть глазур’ю з соусу та меду. Запікайте ще 5–10 хв за 200°C, поки не з’явиться рум’яна, блискуча скоринка.
Поради
Не шкодуйте пергаменту — він запобігає злипанню та зберігає ніжність м’яса.
Якщо любите гостріше, додайте у соус подрібнений чилі чи краплю табаско.
Якщо готуєте на грилі, після запікання дайте ребрам швидке обсмаження на решітці — для додаткового аромату диму.
Соус можна замінити на інший томатно-перцевий чи приготувати домашній із томатної пасти, перцю, часнику, паприки та оцту.
Запечені ребра — це більше, ніж просто вечеря. Це привід зібратися за столом, насолодитися моментом і похвалити себе за смачну домашню страву, яка має вигляд та смакує по-особливому.