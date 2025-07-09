Запечені ребра: рецепт ароматного та соковитого мʼяса / © Associated Press

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Рецептом поділилася фудблогерка Ольга Рябенко і він уже встиг полюбитися її підписникам. Така страва — справжній must-have для домашніх вихідних, пікніків або романтичної вечері. А найголовніше — її легко приготувати навіть новачкам.

Інгредієнти Свинячі ребра 1,5 кг Гірчиця 2 ст. Гострий мексиканський соус 2 ст. л Мед 1 ст. л Сіль

Приготування

Спочатку важливо зачистити ребра від зайвого жиру та плівки — це забезпечить ніжність і краще проникнення маринаду. Для зручності використовуйте паперовий рушник, щоб легко зняти плівку. Змастіть ребра гірчицею з обох боків, рівномірно посоліть. Не потрібно занадто багато спецій — гірчиця вже додає аромату, а у соусі є достатньо прянощів. Загорніть ребра спочатку у пергамент, потім у фольгу (двошаровий «конверт» збереже соки всередині). Помістіть у розігріту духовку до 180°C та запікайте 2 години. М’ясо стане ніжним і буквально буде «відставати» від кістки. Поки м’ясо запікається, у мисці змішайте гострий мексиканський соус із медом. Такий соус має основу з натуральної томатної пасти, ароматний болгарський перець, нотки чилі та часнику, а також збалансовані італійські трави. Мед додає легку карамельну нотку та допомагає утворити апетитну скоринку. Вийміть ребра з фольги, акуратно перекладіть на деко, щедро змастіть глазур’ю з соусу та меду. Запікайте ще 5–10 хв за 200°C, поки не з’явиться рум’яна, блискуча скоринка.

Поради

Не шкодуйте пергаменту — він запобігає злипанню та зберігає ніжність м’яса.

Якщо любите гостріше, додайте у соус подрібнений чилі чи краплю табаско.

Якщо готуєте на грилі, після запікання дайте ребрам швидке обсмаження на решітці — для додаткового аромату диму.

Соус можна замінити на інший томатно-перцевий чи приготувати домашній із томатної пасти, перцю, часнику, паприки та оцту.

Запечені ребра — це більше, ніж просто вечеря. Це привід зібратися за столом, насолодитися моментом і похвалити себе за смачну домашню страву, яка має вигляд та смакує по-особливому.