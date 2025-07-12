- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 384
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда США применят "адские" санкции против России: названы важные даты - Reuters
С большим нетерпением ожидается анонсированное на понедельник, 14 июля, «большое заявление» Трампа по России.
На фоне публичного недовольства президента США Дональда Трампа российским диктатором Владимиром Путиным появились большие шансы на скорое принятие в Конгрессе двухпартийного законопроекта об «адских» санкциях против России.
Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило о важных датах для принятия документа.
Прежде всего большое внимание привлекает анонсированное на понедельник, 14 июля, «большое заявление» Трампа по России. Сторонники Украины в Вашингтоне надеются, что оно будет касаться объявления санкций.
По словам одного из собеседников агентства, знакомого с позицией американского президента, Трамп считает, что текст законопроекта все еще нуждается в доработке. В нынешнем виде документ не дает президенту США достаточной гибкости по применению санкций без учета позиции Конгресса.
Сейчас Белый дом работает с авторами законопроекта над тем, чтобы дать Трампу больше свободы в применении этого закона после его утверждения американским парламентом.
Представитель сенатора Линдси Грэма, одного из двух авторов законопроекта, сообщил агентству, что документ, вероятно, начнут рассматривать не раньше 21 июля, поскольку сейчас у Конгресса есть более важные приоритеты.
Однако уже в августе одна из палат Конгресса уйдет на каникулы, поэтому время на принятие закона будет «крайне ограниченным».
Напомним, Сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят законопроект о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает 500-процентную пошлину для стран, которые покупают российскую нефть и уран, с возможностью временной отмены тарифов президентом.