Когда США применят "адские" санкции против России: названы важные даты - Reuters

Конгресс США / © Associated Press

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На фоне публичного недовольства президента США Дональда Трампа российским диктатором Владимиром Путиным появились большие шансы на скорое принятие в Конгрессе двухпартийного законопроекта об «адских» санкциях против России.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило о важных датах для принятия документа.

Прежде всего большое внимание привлекает анонсированное на понедельник, 14 июля, «большое заявление» Трампа по России. Сторонники Украины в Вашингтоне надеются, что оно будет касаться объявления санкций.

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По словам одного из собеседников агентства, знакомого с позицией американского президента, Трамп считает, что текст законопроекта все еще нуждается в доработке. В нынешнем виде документ не дает президенту США достаточной гибкости по применению санкций без учета позиции Конгресса.

Сейчас Белый дом работает с авторами законопроекта над тем, чтобы дать Трампу больше свободы в применении этого закона после его утверждения американским парламентом.

Представитель сенатора Линдси Грэма, одного из двух авторов законопроекта, сообщил агентству, что документ, вероятно, начнут рассматривать не раньше 21 июля, поскольку сейчас у Конгресса есть более важные приоритеты.

Однако уже в августе одна из палат Конгресса уйдет на каникулы, поэтому время на принятие закона будет «крайне ограниченным».

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Напомним, Сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят законопроект о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает 500-процентную пошлину для стран, которые покупают российскую нефть и уран, с возможностью временной отмены тарифов президентом.