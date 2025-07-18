- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 516
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на черешню бьют рекорды: сколько придется заплатить за килограмм
На оптовых рынках черешня подорожала еще на 10% за неделю, а в супермаркетах цена уже достигает 650 грн/кг.
Цены на черешню уже подскочили до 150-220 гривен за килограмм на оптовом рынке — это на 10% больше, чем неделю назад.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
В супермаркетах ситуация еще ощутимее. Например, в «Сильпо» черешня стоит от 250 до 650 гривен за килограмм — в зависимости от сорта.
Аналитики объясняют подорожание дефицитом ягоды в конце сезона и снижением урожайности. Несмотря на рост закупочных цен, оптовики не могут обеспечить потребности рынка в полном объеме. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 45%.
Причиной стало уменьшение урожая из-за неблагоприятной погоды весной и в начале лета, а также существенное повышение затрат на выращивание. Из-за высоких цен украинцы стали покупать черешню значительно реже, отмечают эксперты.
Напомним, в июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше всего выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.