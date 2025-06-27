РФ модернизировала "Шахед": разведчики раскрыли начинку дрона

РФ регулярно запускает по Украине дроны / © Associated Press

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Российские военные приступили к использованию усовершенствованной версии иранских беспилотников «Шахед», теперь такие дроны оснащены камерами, модулями радиоуправления и элементами искусственного интеллекта.

War&Sanctions раскрыл начинку модернизированного «Shahed-136», пишет ГУР.

Известно, что структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время некоторые изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации «Шахедов».

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«Указанный БпЛА содержит высокоскоростной миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее РФ», — говорится в сообщении.

Назначение модуля — получение информации с камеры БпЛА и сравнение с загруженными моделями для доведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться как разведчик.

© ГУР Минобороны

Претерпела определенную модернизацию и ставшая восьмиканальной иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir. На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, способная принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах. Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, ранее идентифицированных в «Шахедах» российского сборника.

Кроме этого, новый «Шахед» имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и группового управления.

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Напомним, беспилотник был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года.

Отметим, что в последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет.

Кроме того, ВСУ заметили, что российские войска изменили тактику атак, чтобы усложнить работу ПВО и истощать ресурсы. Одной из особенностей есть новая высота атак. Дроны все чаще летают на уровне 2-5 км, что выше досягаемости для пулеметов.

Тем временем воздушное командование «Запад» заявляет о создании подразделений зенитных дронов для борьбы с «Шахедами». Инициативу одобрили в СНБО, где уверены, что это значительно повысит эффективность противовоздушной обороны.

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«Это такое же перспективное направление, как когда-то были роты ударных БпЛА», — отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он также анонсировал массовое внедрение дронов с искусственным интеллектом в ближайшем будущем.