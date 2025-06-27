РФ модернізувала "Шахед": розвідники розкрили начинку дрона

РФ регулярно запускає по Україні дрони / © Associated Press

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Російські військові розпочали використання вдосконаленої версії іранських безпілотників «Шахед», тепер такі дрони оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.

War&Sanctions розкрив начинку модернізованого «Shahed-136», пише ГУР.

Наразі відомо, що структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать, що БпЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу РФ та Ірану з модернізації «Шахедів».

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«Зазначений БпЛА містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до анонсованої раніше РФ», — йдеться у повідомленні.

Призначення модуля — отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник.

© ГУР Міноборони

Зазнала певної модернізації й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в «Шахедах» російської збірки.

Крім цього, новий «Шахед» має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

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Нагадаємо, безпілотник був збитий Силами оборони України на Сумському напрямку в червні цього року.

Зазначимо, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні та збільшила кількість ударних дронів і ракет.

Крім цього, ЗСУ помітили, що російські війська змінили тактику атак, щоб ускладнити роботу ППО та виснажувати ресурси. Однією з особливостей є нова висота атак. Дрони все частіше літають на рівні 2-5 км, що вище досяжності для кулеметів.

Тим часом повітряне командування «Захід» заявляє про створення підрозділів зенітних дронів для боротьби з «Шахедами». Ініціативу схвалили в РНБО, де впевнені, що це значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

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«Це такий же перспективний напрямок, як колись були роти ударних БпЛА», — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також анонсував масове впровадження дронів зі штучним інтелектом у найближчому майбутньому.