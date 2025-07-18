Як збивати "Шахеди": військовий розкрив ефективні методи протидії

Військовий розповів, як протидіяти "Шахедам"

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Для ефективної протидії «Шахедам» Україна має створити багаторівневу систему оборони, яка унеможливить їхній прорив до населених пунктів.

Таку думку висловив військовослужбовець, спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергієм Бескрестновим з позивним «Флеш» у інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Ми маємо побудувати декілька умовних рубежів оборони, які б ці „Шахеди“ в принципі не долали на шляху до населених пунктів України», — наголошує експерт.

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На думку «Флеша», ця система повинна включати комплексне використання мобільних вогневих груп, зенітних дронів-перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій. Усі ці елементи мають працювати злагоджено, як єдиний механізм.

«Ті самі пілоти літаків та гелікоптерів, які літають у всій країні і знищують чимало „Шахедів“: насправді вони виконують колосальну роботу, про яку чимало людей не здогадуються. Уявіть собі, як гелікоптеру, плюс-мінус навмання, знаючи лише приблизну інформацію про політ „Шахеда, — знайти його і знищити“, — пояснив військовий.

За його словами, найважливішим кроком у побудові цієї оборонної лінії є розвиток власного виробництва зенітних дронів-перехоплювачів. Це дозволить Україні покладатися на власні сили, не залежити від західної допомоги та використовувати унікальний досвід, набутий у цій війні, якого, за словами експерта, «ніхто в світі не має».

Нагадаємо, російська армія використовує 4-5 різних типів бойових частин. У деяких БПЛА вони тепер можуть встановлювати бойову частину вагою до 90 кг, замість звичних 50.

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Використання такої бойової частини свідчить про терор проти мирного населення. Якщо фугасні боєприпаси зазвичай спрямовані на військові або промислові об’єкти, то «Шахеди» з «напалмом» застосовуються проти міст-мільйонників.