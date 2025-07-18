Чому ППО України не встигає збивати всі "Шахеди": експерт відповів

Шахед / © ТСН

Реклама

Росія постійно адаптує способи застосування ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» під час масованих атак на українські міста. Ворог дедалі частіше запускає БпЛА одночасно з різних напрямків, змінює висоти польоту, обходить засоби ППО та РЕБ і скупчує дрони перед різким пікіруванням на цілі.

Про це розповів спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»).

«Зараз вони на великих висотах заходять на місто з усіх сторін, скупчуються навколо, а потім одночасно — по 50-70 штук — атакують. Жодна ППО світу не витримає такого навантаження», — наголосив Бескрестнов.

Реклама

За словами експерта, така тактика створює безпрецедентне перевантаження систем протиповітряної оборони. Навіть сучасні західні системи, здатні збивати балістику та крилаті ракети, не мають досвіду протистояння масовим одночасним атакам дронами.

«Я спілкувався із західними колегами — вони розуміють, як протидіяти ракетам, але не знають, як захиститися від 300 чи 400 дронів одночасно», — додав він.

Останнім часом дрони летять на різних висотах: іноді надзвичайно низько, іноді — навпаки, високо, поза досяжністю для звичайних засобів ППО. Ворог активно вивчає розташування мобільних вогневих груп і застосовує комбіновані сценарії, щоб обійти захист.

Попри це, українські сили протидії — зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) — досі успішно знищують значну кількість БпЛА. Але ефективність поступово знижується через нові підходи ворога.

Реклама

Нагадаємо, також за словами Флеша, російські ударні дрони «Шахед» суттєво модернізували — на них встановили китайські GRPA‑антени, здатні ефективно протидіяти українським системам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ці антени є критично важливими для дронів-камікадзе, адже допомагають уникати впливу РЕБ і точно наводитися на ціль.

Бескрестнов зазначив, що Росія вже отримала з Китаю щонайменше чотири типи таких антен, і їхні характеристики постійно вдосконалюються. Через це українські РЕБ не справляються з новим рівнем захисту дронів.

Експерт наголосив: підхід до протидії «Шахедам» має змінитися, адже мобільні вогневі групи сьогодні знищують лише близько 10% безпілотників. Основна причина — дрони атакують із висоти понад 2 км, яка недосяжна для гвинтокрилів та більшості наявних систем.