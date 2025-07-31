Киев атаковали реактивные "Шахеды": министр Клименко раскрыл детали

В ночь на 31 июля Киев атаковали реактивные «Шахеды»

Реклама

В ночь на 31 июля во время массированной атаки Киев атаковали реактивные «Шахеды».

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.

«БПЛА заходила с разных сторон города Киева и после того, как вроде бы все успокоило, через час пошла ракетная атака… Есть предварительная информация, что были реактивные „Шахеды“, которые уже не в первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных „Шахедов“, сейчас считают специалисты», — рассказал Клименко.

Реклама

Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или ударные беспилотники — они могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.

Дата публикации 08:41, 31.07.25 Количество просмотров 26 Киев атаковали реактивные "Шахеды"