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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Киев атаковали реактивные "Шахеды": министр Клименко раскрыл детали

Есть предварительная информация, что были реактивные «Шахеды», которые уже не в первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В ночь на 31 июля Киев атаковали реактивные "Шахеды"

В ночь на 31 июля Киев атаковали реактивные «Шахеды»

В ночь на 31 июля во время массированной атаки Киев атаковали реактивные «Шахеды».

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.

«БПЛА заходила с разных сторон города Киева и после того, как вроде бы все успокоило, через час пошла ракетная атака… Есть предварительная информация, что были реактивные „Шахеды“, которые уже не в первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных „Шахедов“, сейчас считают специалисты», — рассказал Клименко.

Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или ударные беспилотники — они могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.

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