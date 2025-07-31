- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2249
- Время на прочтение
- 1 мин
Во время атаки по Киеву погиб ребенок: глава МВД сообщил детали
По данным министра, ребенок получил очень серьезные травмы, шансов выжить не было.
Россия всю ночь атаковала Киев «Шахедами» и ракетами. Террор длился более четырех часов. По последним данным, погибли шесть человек. Среди пострадавших — девять детей, еще один ребенок погиб.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил детали о пострадавших, передает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
«На данный момент у нас пострадали 9 детей. Некоторые из них находятся уже в „Охматдете“, а этот ребенок (погиб 6-летний ребенок — ред.), честно говоря, в таком был состоянии, очень тяжелом. И все надеялись, что что-то получится у врачей, но, к сожалению, полученные им политравмы были несовместимы с жизнью», — сказал министр.
Напомним, Россия била этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, кроме разрушенного подъезда в Святошинском районе, рядом есть пожары в нескольких нежилых зданиях.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.
Из-за ночной атаки в Киеве частично перекрыли движение по многим улицам города.