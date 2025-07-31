Во время атаки по Киеву погиб ребенок: глава МВД сообщил детали

Клименко и Свириденко прибыли на место вражеского удара / © Associated Press

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Россия всю ночь атаковала Киев «Шахедами» и ракетами. Террор длился более четырех часов. По последним данным, погибли шесть человек. Среди пострадавших — девять детей, еще один ребенок погиб.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил детали о пострадавших, передает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

«На данный момент у нас пострадали 9 детей. Некоторые из них находятся уже в „Охматдете“, а этот ребенок (погиб 6-летний ребенок — ред.), честно говоря, в таком был состоянии, очень тяжелом. И все надеялись, что что-то получится у врачей, но, к сожалению, полученные им политравмы были несовместимы с жизнью», — сказал министр.

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Напомним, Россия била этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, кроме разрушенного подъезда в Святошинском районе, рядом есть пожары в нескольких нежилых зданиях.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

Из-за ночной атаки в Киеве частично перекрыли движение по многим улицам города.

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