Під час атаки по Києву загинула дитина: очільник МВС повідомив деталі

Клименко та Свириденко прибули на місце ворожого удару / © Associated Press

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Росія всю ніч атакувала Київ «Шахедами» та ракетами. Терор тривав понад чотири години. За останніми даними, загинуло шестеро осіб. Серед постраждалих — дев’ятеро дітей, ще одна дитина загинула.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив деталі про постраждалих, передає кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

«На даний момент у нас постраждало 9 дітей. Деякі з них перебувають вже в „Охматдиті“, а ця дитинка (загибла 6-річна дитина — ред.), чесно кажучи, в такому була стані, дуже тяжкому. І всі надіялись, що щось вийде в лікарів, але, на жаль, політравми, які він отримав, були несумісні з життям», — сказав міністр.

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Нагадаємо, Росія била цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.

За даними мера столиці Віталія Кличка, окрім зруйнованого під’їзду у Святошинському районі, поруч є пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

Через нічну атаку в Києві частково перекрили рух на багатьох вулицях міста.

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