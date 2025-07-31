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Під час атаки по Києву загинула дитина: очільник МВС повідомив деталі
За даними міністра, дитина отримала дуже серйозні травми, шансів вижити не було.
Росія всю ніч атакувала Київ «Шахедами» та ракетами. Терор тривав понад чотири години. За останніми даними, загинуло шестеро осіб. Серед постраждалих — дев’ятеро дітей, ще одна дитина загинула.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив деталі про постраждалих, передає кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
«На даний момент у нас постраждало 9 дітей. Деякі з них перебувають вже в „Охматдиті“, а ця дитинка (загибла 6-річна дитина — ред.), чесно кажучи, в такому була стані, дуже тяжкому. І всі надіялись, що щось вийде в лікарів, але, на жаль, політравми, які він отримав, були несумісні з життям», — сказав міністр.
Нагадаємо, Росія била цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.
За даними мера столиці Віталія Кличка, окрім зруйнованого під’їзду у Святошинському районі, поруч є пожежі в кількох нежитлових будівлях.
У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.
Через нічну атаку в Києві частково перекрили рух на багатьох вулицях міста.