День ангела 31 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 31 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 31 липня

31 липня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Ганну, Єлизавету.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві радісний, гучний. В дорослому віці стає винахідливим, креативним.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як “зрілий”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає амбітним, консервативним.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим, флегматичним.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві неконфліктний, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, прагне визнання.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві яскравий, динамічний. В дорослому віці стає жартівником, рішучим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, енергійний. В дорослому віці стає товариським, добродушним.

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Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві непередбачуваний, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, добродушним.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самостійний, любить свободу. В дорослому віці стає емоційним, хоча на перше місце завжди ставить розум.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний, постійний. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкрити, лагідний. В дорослому віці стає доброзичливим, влюбливим.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці не виносить обман, гостро реагує на несправедливість.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, чутливий. В дорослому віці стає турботливим, справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві добрий, не запам’ятовує образи. В дорослому віці стає щирим, терплячим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві ніжна, віддана. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.

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Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію, допитлива. В дорослому віці стає злегка замкнутою, сентиментальною.

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний покровитель завжди стояв на сторожі твого щастя, здоров’я й миру в душі. Нехай у серці живе віра, у домі — добробут, а на шляху зустрічаються лише щирі люди й світлі події.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай святе ім’я, яке ти носиш, буде джерелом сили й натхнення. Бажаю гармонії в серці, впевненості в діях і Божої ласки в кожному новому дні твого життя.

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З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, відводить біди й приносить у твоє життя світло, тепло та добрих людей. Бажаю, аби душа твоя завжди залишалась світлою, а серце — наповненим любов’ю.

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З Днем ангела! Хай твій небесний захисник оберігає тебе в кожній миті життя. Нехай у твоєму серці завжди буде спокій, а в житті — радість, любов і гармонія.

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У День твого небесного покровителя хочу побажати, аби життя твоє було наповнене змістом, добром і благословенням. Нехай Ангел-хранитель допомагає тобі здійснювати мрії, захищає від усього лихого й додає сил, коли особливо їх потребуєш.