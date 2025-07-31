ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
3 хв

День ангела 31 липня: кого та як вітати з іменинами

31 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 31 липня, день ангела

Який сьогодні, 31 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 31 липня

31 липня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Ганну, Єлизавету.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві радісний, гучний. В дорослому віці стає винахідливим, креативним.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як “зрілий”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає амбітним, консервативним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим, флегматичним.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві неконфліктний, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, прагне визнання.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві яскравий, динамічний. В дорослому віці стає жартівником, рішучим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, енергійний. В дорослому віці стає товариським, добродушним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві непередбачуваний, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, добродушним.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самостійний, любить свободу. В дорослому віці стає емоційним, хоча на перше місце завжди ставить розум.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний, постійний. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкрити, лагідний. В дорослому віці стає доброзичливим, влюбливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці не виносить обман, гостро реагує на несправедливість.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний, чутливий. В дорослому віці стає турботливим, справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві добрий, не запам’ятовує образи. В дорослому віці стає щирим, терплячим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві ніжна, віддана. В дорослому віці стає працьовитою, доброзичливою.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію, допитлива. В дорослому віці стає злегка замкнутою, сентиментальною.

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний покровитель завжди стояв на сторожі твого щастя, здоров’я й миру в душі. Нехай у серці живе віра, у домі — добробут, а на шляху зустрічаються лише щирі люди й світлі події.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай святе ім’я, яке ти носиш, буде джерелом сили й натхнення. Бажаю гармонії в серці, впевненості в діях і Божої ласки в кожному новому дні твого життя.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, відводить біди й приносить у твоє життя світло, тепло та добрих людей. Бажаю, аби душа твоя завжди залишалась світлою, а серце — наповненим любов’ю.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний захисник оберігає тебе в кожній миті життя. Нехай у твоєму серці завжди буде спокій, а в житті — радість, любов і гармонія.

***

У День твого небесного покровителя хочу побажати, аби життя твоє було наповнене змістом, добром і благословенням. Нехай Ангел-хранитель допомагає тобі здійснювати мрії, захищає від усього лихого й додає сил, коли особливо їх потребуєш.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie