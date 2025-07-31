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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Погода 31 липня: до України прийде похолодання

Атмосферні фронти підуть з України 31 липня. Прогнозують дощі в трьох областях, на інших територіях очікується суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © unsplash.com

Сьогодні, 31 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях пройдуть сьогодні дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів», — сказано в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни вдень становитиме +27…32°С. На Луганщині сильна спека сягне +35…36°С, а на решті території вдень прогнозують +21…26°С.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати на спеку. На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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