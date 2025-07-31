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Погода 31 июля: в Украину придет похолодание
Атмосферные фронты уйдут из Украины 31 июля. Прогнозируется дождь в трех областях, на других территориях ожидается сухая погода.
Сегодня, 31 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«В северо-восточной части, днем и в Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура на юге и востоке страны будет днем +27…32°С. В Луганской области сильная жара достигнет +35…36°С, а на остальной территории днем прогнозируют +21…26°С.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ожидать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.