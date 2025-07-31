Погода 31 июля: в Украину придет похолодание

Погода изменится / © unsplash.com

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Сегодня, 31 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В северо-восточной части, днем и в Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура на юге и востоке страны будет днем +27…32°С. В Луганской области сильная жара достигнет +35…36°С, а на остальной территории днем прогнозируют +21…26°С.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ожидать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.