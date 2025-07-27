В Украину идет антициклон Karlheinz: как изменится погода

Прогноз погоды / © iStock

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Понедельник в Украине принесет дожди и сильные порывы ветра преимущественно в западных областях. В то же время на юге будет продолжаться палящая жара с температурой до +39 °C.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

В понедельник на запад Украины будет надвигаться циклон Karlheinz с центром над Польшей, из-за чего здесь ожидаются дожди с грозами, сильные ливни, шквалы и даже град. Дождливая погода распространится также на Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую и частично Черниговскую области. Остальные регионы останутся сухими.

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Температура воздуха будет сильно отличаться в разных частях страны. На юге и в Днепропетровской области будет жарко — от +32 до +39 градусов, что создаст достаточно тяжелые условия для людей и природы.

В западных и северных областях температура будет более комфортной — около +23…+29 градусов. В центральной части страны столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов, а на Днепропетровщине — до +37. На востоке воздух прогреется до +30…+33 градусов.

В Киеве в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха — примерно +25…+28 градусов. Уже во вторник в столице станет жарко и влажно — до +34 градусов, что может осложнить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями. Поэтому в этот день лучше избегать лишних нагрузок. Жара начнет спадать не раньше 31 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине сегодня, 27 июля, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются град и шквалы.

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Также синоптики рассказывали, каким будет август в Украине.Метеорологи прогнозируют август с аномальной жарой и недостатком осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди практически не будут радовать своей прохладой.