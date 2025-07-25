Курс валют на 28 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 28 июля. Доллар прибавил еще 1 коп. Евро после нескольких дней рост потерял 12 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,78 (+1 коп.)

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Курс евро

1 евро - 48,98 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,51 (-2 коп.)

Напомним, на финансовом рынке Украины почти штиль, однако финансовые аналитики предполагают, что курс валют в Украине будет стабильным недолго . Буря может грянуть уже в августе 2025 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.

Дата публикации 19:37, 18.07.25 Количество просмотров 10 15 миллионов от государства будут платить семьям погибших в плену