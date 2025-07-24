Курс валют на 25 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 25 июля. / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 25 июля. Доллар прибавил 1 коп. Евро прибавило еще 12 коп. Злотый вырос на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,77 (1 коп.)

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Курс евро

1 евро - 49,10 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,53 (+3 коп.)

Как сообщалось, на сегодняшний день в Польше зарегистрированы 29 044 компании , владельцами которых являются граждане Украины. Почти половину бизнесов – 13 014 – украинцы открыли с начала полномасштабной войны.

Дата публикации 21:09, 13.07.25 Количество просмотров 12 Внимание всем украинцам! Неожиданные денежные изменения в июле: кого освободят от налогов?!