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Курс валют на 25 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Евро постоянно растет в цене и уже перевалило за отметку в 49 грн.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 25 июля. Доллар прибавил 1 коп. Евро прибавило еще 12 коп. Злотый вырос на 3 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,77 (1 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,10 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,53 (+3 коп.)
Как сообщалось, на сегодняшний день в Польше зарегистрированы 29 044 компании , владельцами которых являются граждане Украины. Почти половину бизнесов – 13 014 – украинцы открыли с начала полномасштабной войны.