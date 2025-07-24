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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 25 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро постоянно растет в цене и уже перевалило за отметку в 49 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 25 июля. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 25 июля. Доллар прибавил 1 коп. Евро прибавило еще 12 коп. Злотый вырос на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,77 (1 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,10 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,53 (+3 коп.)

Как сообщалось, на сегодняшний день в Польше зарегистрированы 29 044 компании , владельцами которых являются граждане Украины. Почти половину бизнесов – 13 014 – украинцы открыли с начала полномасштабной войны.

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