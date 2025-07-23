ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 24 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна дальше ослабляет позиции по евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 24 июля. / © Associated Press

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 24 июля. Доллар остался без изменений. Евро прибавило еще 12 коп. Злотый вырос на 3 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,76 (0 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,98 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,50 (+3 коп.)

Напомним, аналитики прогнозируют, что в ларь и евро скоро преподнесут новые сюрпризы. Буря может грянуть уже в августе 2025 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie