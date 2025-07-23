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Курс валют на 24 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна дальше ослабляет позиции по евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 24 июля. Доллар остался без изменений. Евро прибавило еще 12 коп. Злотый вырос на 3 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,76 (0 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,98 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,50 (+3 коп.)
Напомним, аналитики прогнозируют, что в ларь и евро скоро преподнесут новые сюрпризы. Буря может грянуть уже в августе 2025 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.