Налоги на подарки в Украине: когда и сколько нужно платить

Подарок / © Фото из открытых источников

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В Украине подарки могут облагаться налогом — все зависит от суммы и того, от кого вы их получили. Однако есть исключения, позволяющие не платить ни копейки.

Об этом пишут Новости.LIVE.

Согласно Налоговому кодексу, украинцы не должны платить налоги с подарков, если их стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. В 2025 году это примерно 2000 грн. Если сумма выше — облагается налогом только излишек.

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К не облагаемым налогом подаркам также относятся призы спортсменам. Но важно, что эти льготы не распространяются на денежные подарки — они подлежат налогообложению полностью, если предоставлены не близкими родственниками.

Ставки налога на подарки:

0% — если дарит родственник 1-2 степени (родители, дети, супруги, бабушки/дедушки, родные братья/сестры);

5% НДФЛ + 1,5% военный сбор — для всех других лиц-резидентов;

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18% НДФЛ + 1,5% военный сбор — если подарок от нерезидента Украины.

Если подарок превышает предел, информацию о нем следует указать в годовой декларации, которую подают до 1 мая следующего года. Уплату налога нужно произвести до 1 августа.

В 2025 году наследство тоже облагается налогами, если оно поступило не от близкого родственника. Ставка может достигать 6,5%. Кроме того, налоговая не всегда отслеживает подобные операции — но уклонение от декларирования все равно нарушение.

Напомним, в правительстве признали: почти 9 миллионов украинцев живут за чертой бедности, тогда как государственная программа помощи охватывает всего около 190 тысяч семей и не соответствует масштабам проблемы.

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В то же время, чиновники подчеркивают: побороть бедность только денежными выплатами невозможно. Нужна комплексная стратегия — в частности, создание рабочих мест, возможности для переобучения и, при необходимости, стимулирование переезда в регионы с более высоким уровнем занятости.