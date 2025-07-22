Податки на подарунки в Україні: коли і скільки треба платити

Подарунок / © Фото з відкритих джерел

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В Україні подарунки можуть оподатковуватись — усе залежить від суми та того, від кого ви їх отримали. Проте є винятки, які дозволяють не платити жодної копійки.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Згідно з Податковим кодексом, українці не повинні сплачувати податки з подарунків, якщо їхня вартість не перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2025 році це приблизно 2 000 грн. Якщо сума вища — оподатковується лише надлишок.

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До неоподатковуваних подарунків також належать призи спортсменам. Але важливо: ці пільги не поширюються на грошові подарунки — вони підлягають оподаткуванню повністю, якщо надані не близькими родичами.

Ставки податку на подарунки:

0% — якщо дарує родич 1–2 ступеня (батьки, діти, подружжя, бабусі/дідусі, рідні брати/сестри);

5% ПДФО + 1,5% військовий збір — для всіх інших осіб-резидентів;

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18% ПДФО + 1,5% військовий збір — якщо подарунок від нерезидента України.

Якщо подарунок перевищує ліміт, інформацію про нього слід вказати в річній декларації, яку подають до 1 травня наступного року. Сплату податку треба здійснити до 1 серпня.

У 2025 році спадщина теж обкладається податками, якщо вона надійшла не від близького родича. Ставка може сягати 6,5%. Окрім цього, податкова не завжди відстежує подібні операції — але ухилення від декларування все одно є порушенням.

Нагадаємо, в уряді визнали: майже 9 мільйонів українців живуть за межею бідності, тоді як державна програма допомоги охоплює лише близько 190 тисяч родин і не відповідає масштабам проблеми.

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Водночас чиновники підкреслюють: побороти бідність лише грошовими виплатами неможливо. Потрібна комплексна стратегія — зокрема створення робочих місць, можливості для перенавчання та, за потреби, стимулювання переїзду до регіонів із вищим рівнем зайнятості.