Рівень бідності / © pixabay.com

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В Україні за межею бідності живуть майже 9 мільйонів людей, визнали в уряді. Програма допомоги малозабезпеченим «не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності мали б забезпечити».

Про це заявила заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За новими підрахунками, здійсненими на основі зміненої методики Світового банку, в Україні нині близько 8,8 млн осіб живуть за межею бідності.

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«Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися», — зазначила представниця уряду.

Марчак визнала, що державна програма підтримки малозабезпечених охоплює лише до 190 тис. родин і «не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити».

В уряді наголошують: подолання бідності неможливе лише за рахунок грошових виплат. Необхідна комплексна політика, яка включає працевлаштування, перенавчання і, за можливості, переїзд до регіонів із кращими умовами для роботи.

«Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші — разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоб далі не повертатися у цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд до іншої громади, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички», — додала Марчак.

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Водночас заступниця міністерки визнала, що для пенсіонерів такі інструменти не діють. Окремо вона звернула увагу на проблему заниженого прожиткового мінімуму, який, за її словами, має бути принаймні вдвічі вищим за нинішній законодавчо встановлений.

В Організації економічного співробітництва та розвитку зазначають: високий рівень безробіття і бідності в Україні пов’язаний з війною, дефіцитом ресурсів і внутрішнім переміщенням. У перспективі ОЕСР вбачає ключову роль приватного сектору у відновленні країни.

Нагадаємо, 2025 року номінальні зарплати в Україні зросли на понад 20%, що пов’язано з гострим дефіцитом кадрів. Однак реальна купівельна спроможність громадян почала знижуватися через прискорення інфляції. За даними НБУ, у другому кварталі темпи зростання реальних доходів уповільнились, а пенсіонери взагалі втратили частину своїх доходів.