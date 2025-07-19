Електромобілі в Україні подорожчають – коли це станеться

Електромобіль / © Pixabay

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В Україні не планують продовжувати пільговий режим щодо сплати ПДВ при імпорті електромобілів. Відповідна норма діє лише до кінця 2025 року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись НЕ буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбайте до кінця року», — зазначив він.

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За словами Гетманцева, намагання імпортерів пролобіювати подальше звільнення від ПДВ є неприйнятними в умовах війни, коли бюджет збирає кожну копійку на потреби армії. Політик також розкритикував тих, хто під виглядом екоактивізму домагається збереження податкових преференцій.

«Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення», — наголосив Гетманцев.

Він закликав імпортерів конкурувати не через податкові лазівки, а якістю продукції та ринковими підходами. Також порадив не вірити обіцянкам окремих політиків щодо пролонгації пільг:

«Відправте за відомою адресою тих, хто пільгу вам обіцяє. Не соромтеся. Можете прямо від мого імені».

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Електромобілі стрімко дешевшають: деякі моделі втрачають до 72% вартості за 5 років. Їх знецінення іноді перевищує навіть преміальні авто з ДВЗ.