Электромобили в Украине подорожают - когда это произойдет

Электромобиль / © Pixabay

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В Украине не планируют продлевать льготный режим по уплате НДС при импорте электромобилей. Соответствующая норма действует только до конца 2025 года.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет. Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение — приобретите до конца года», — отметил он.

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По словам Гетманцева, попытки импортеров пролоббировать дальнейшее освобождение от НДС неприемлемы в условиях войны, когда бюджет собирает каждую копейку на нужды армии. Политик также раскритиковал тех, кто под видом экоактивизма добивается сохранения налоговых преференций.

«Нет, льгота продлена не будет. Без вариантов. Прекратите посылать гонцов и лоббировать это вредное решение», — подчеркнул Гетманцев.

Он призвал импортеров конкурировать не через налоговые лазейки, а качеством продукции и рыночными подходами. Также посоветовал не верить обещаниям отдельных политиков относительно пролонгации льгот:

«Отправьте по известному адресу тех, кто льготу вам обещает. Не стесняйтесь. Можете прямо от моего имени».

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Напомним, ранее мы писали о том, что Электромобили стремительно дешевеют: некоторые модели теряют до 72% стоимости за 5 лет. Их обесценивание иногда превышает даже премиальные авто с ДВС.