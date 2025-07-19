Они были задолго до Лабубу: монстры-брелоки от Fendi для сумок

Fendi Monster Charms / © Getty Images

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Сейчас мир сходит с ума по Лабубу — милым игрушкам-монстрам, которых модники и дети вешают на сумки. Однако этот милый аксессуар был не первой подобной вещью, ведь впервые сумки брелоками-монстрами предложил украшать Карл Лагерфельд.

Лабубу / © Getty Images

Известный дизайнер, который помимо Модного дома Chanel руководил также и Fendi, создал для последнего в 2013 году подвески на сумки Fendi Monster Charms (также известные как Fendi Bag Bugs). Подвески Лагерфельда были изготовлены из меха лисы, норки и кролика. Они напоминали «монстра» с огромными глазами и разной мимикой.

Именно эти необычный монстры от Fendi создали категорию модных подвесок для сумок, вдохновляя волну подражаний и переосмыслений в индустрии. Но несмотря на свою миловидность, использование натурального меха вызвало критику со стороны защитников прав животных, что впоследствии подтолкнуло Fendi и мир моды в целом к более этичным практикам, включая внедрение экомеха и синтетических альтернатив.

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Fendi Monster Charms / © Getty Images

Fendi Monster Charms / © Getty Images

Fendi Monster Charms / © Getty Images