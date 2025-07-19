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- Украина
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На Волыни мужчина лопатой ударил работника ТЦК в лицо (видео)
Возле Ковеля мужчина агрессивно отреагировал на подошедших к нему работников ТЦК и начал разгонять их лопатой.
Возле Ковеля на Волыни мужчина нанес удар лопатой в лицо работнику ТЦК, а других ТЦКшников разогнал с помощью той же лопаты.
Соответствующее видео появилось в Сети.
Как передает местное издание ВолыньUA, инцидент произошел 12 июля 2025 года в селе Дубовое Ковельского, вблизи автодороги М-19.
Работник ТЦК получил ушиб и резаную рану лица.
По информации издания, сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 УК Украины (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Нападающему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Волынский областной ТЦК и СП инцидент пока не прокомментировал.
Напомним, что во Львове мужчины в форме «бусифицировали» парня, тащив по земле (видео).