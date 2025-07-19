Что делать, если протекла батарейка и как правильно ее утилизировать: полезные советы

Батарейки

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Если электронное устройство не работает после длительного перерыва, причина может быть в протекании батарейки. Независимо от бренда, щелочные батареи со временем подвергаются коррозии, особенно если их долго не использовали.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Чаще всего утечка случается из-за накопления водорода внутри батареи, когда ее не разряжают. Это создает чрезмерное давление и повреждает корпус. В результате химические вещества попадают на контакты устройства, повреждая их.

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Если вы обнаружили утечку, батарейку нужно немедленно вынуть. Это следует делать в защитных перчатках, чтобы избежать контакта с вредными веществами. Выбрасывать батарейку в обычный мусор нельзя — ее содержимое токсично. Правильный способ утилизации — поместить батарейку в герметичный пластиковый пакет и сдать в специализированный пункт переработки.

Контакты устройства, подвергшиеся воздействию электролита, можно попробовать очистить. Для этого достаточно нанести несколько капель лимонного сока или уксуса на поврежденный участок, после чего осторожно протереть его ватным тампоном. Затем стоит обработать эту же зону изопропиловым спиртом и снова вытереть. Завершающий этап — чистка салфеткой из микрофибры.

Специалисты рекомендуют всегда вынимать батарейки из гаджетов, которые не планируете использовать в ближайшее время. Это особенно важно для сезонных устройств. Хранить элементы питания лучше в сухом месте с постоянной температурой, в оригинальной упаковке — без контакта с металлическими предметами.

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