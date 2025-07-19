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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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75
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1 хв

На Волині чоловік лопатою вдарив працівника ТЦК в обличчя (відео)

Біля Ковеля чоловік агресивно відреагував на працівників ТЦК, що підійшли до нього, і почав розганяти їх лопатою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скандал під час мобілізації на Волині

Скандал під час мобілізації на Волині / © Фото з відкритих джерел

Біля Ковеля на Волині чоловік завдала удар лопатою в обличчя працівнику ТЦК, а інших ТЦКівців розігнав за допомогою тієї ж лопати.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

Як передає місцеве видання ВолиньUA, інцидент стався 12 липня 2025 року у селі Дубове Ковельського району, поблизу автодороги М-19.

Працівник ТЦК отримав забій та різану рану обличчя.

/ © ВолиньUA

© ВолиньUA

За інформацією видання, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 КК України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Нападнику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Волинський обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував.

Нагадаємо, що у Львові чоловіки у формі «бусифікували» хлопця, тягнувши по землі (відео).

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