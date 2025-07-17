В Одесі жінку протягнув по асфальту бус ТЦК: що відповіли у військкоматі (відео)

Скриншот з відео конфлікту

Реклама

В Одесі — черговий конфлікт під час мобілізаційних заходів. Там жінка намагалася завадити затриманню чоловіка і кинулася на бус ТЦК, коли машина рушила з місця. Внаслідок цього кілька метрів жінку протягнули по землі.

Відео конфлікту поширили місцеві пабліки.

Дата публікації 23:09, 17.07.25 Кількість переглядів 24 В Одесі жінка намагалася "відбити" чоловіка від ТЦК: бус протягнув її по землі

Що кажуть у ТЦК

В Одеському обласному ТЦК підтвердили, що інцидет стався сьогодні, 17 липня, в Одесі по вулиці Богдана Хмельницького за участі військовослужбовців одного з РТЦК та СП та цивільної жінки.

Реклама

У ТЦК поскаржилися, шо під час перевірки облікових даних одного з військовозобов’язаних громадянка намагалася перешкодити виконанню службових обов’язків, зокрема — блокувала рух службового авто.

Водночас, в Одеському ОТЦК «категорично засудили» будь-які прояви порушення службової дисципліни своїми підлеглими. Тому за даним фактом ініційовано службову перевірку.

«Одночасно за вказаним фактом здійснюють перевірку правоохоронні органи. Після встановлення всіх обставин події її учасникам буде надано відповідну правову оцінку в межах чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові чоловіки у формі «бусифікували» хлопця, тягнувши по землі (відео).

Реклама